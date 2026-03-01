Trump advirtió que continuarán los bombardeos contra Irán

El presidente de Estados Unidos celebró la muerte del ayatolá Ali Khamenei en la operación militar conjunta con Israel y consideró que representa “la mayor oportunidad para que el pueblo iraní recupere su país”.

Por otro lado, Trump advirtió que los bombardeos a Irán seguirán “sin interrupción todo el tiempo que sea necesario” para alcanzar los objetivos fijados por Washington y “lograr la paz mundial”.

En el mensaje publicado en su plataforma Truth Social para confirmar la muerte del ayatolá Ali Khamenei, el mandatario también sostuvo que el país persa ha quedado “muy destruido e incluso arrasado” tras la operación militar conjunta con Israel.

En paralelo el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elevó el tono de las advertencias al asegurar que las fuerzas de EE.UU, destruirán la Armada iraní y su programa de misiles, y garantizarán que Teherán “nunca tenga un arma nuclear”.

El secretario de Defensa Estadounidense celebró el desarrollo de la “Operación Furia Épica” y la calificó como la misión “más letal, compleja y precisa de la historia”, además, aclaró que “Irán tuvo la oportunidad de alcanzar un acuerdo nuclear en las recientes negociaciones celebradas en Ginebra, pero se negó y ahora está sufriendo las consecuencias”.

El presidente Estadounidense reaccionó a las amenazas del régimen iraní y respondió que “les convendría no hacerlo, porque si lo atacan los golpearemos con una fuerza nunca antes vista”, fue el mensaje de Trump.

La advertencia llegó poco después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra 27 bases militares de EE. UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel, en venganza por la muerte de Khamenei.

