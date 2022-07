Un argentino murió en Bolivia luego de que le negaran atención médica y Cancillería elevará una protesta formal

El turista salteño Alejandro Benítez murió en Bolivia, tras sufrir un accidente de tránsito y que le negaran la atención médica por no poseer dólares o pesos bolivianos para afrontar el costo. Por ello, la Cancillería argentina, por intermedio de su embajada en La Paz, elevará formalmente este martes una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino, por el incumplimiento del tratado internacional sobre Asistencia Médica firmado en 2019.

Oriundo de la localidad salteña de General Mosconi, Benítez era un docente jubilado que había ido junto a un grupo de amigos a pasar sus vacaciones en Bolivia. El jueves pasado, mientras circulaba por la ruta en su motocicleta, fue embestido por un camión a la altura de Ivirgarzama, en Cochabamba, lo que le provocó serias heridas y golpes. Según sus acompañantes, tanto el camionero que lo chocó como el personal de fuerzas de seguridad y del Centro Médico de Ivirgarzama que intervinieron se negaron a llevarlo hasta un Centro Médico de mayor complejidad porque les exigieron pagar por anticipado y en dólares o pesos bolivianos los gastos de traslado de la ambulancia. La situación fue dramática y el desenlace, fatal.

Ante lo sucedido, el Gobierno de Salta presentó este lunes un pedido ante la Cancillería argentina para que se realicen las gestiones necesarias ante el Estado Plurinacional de Bolivia en reclamo por el abandono, la falta de atención médica y la muerte de Benítez. ”Con mucha indignación, formalizamos ante Cancillería el reclamo por incumplimiento al tratado internacional sobre Asistencia Médica y exigimos una pronta respuesta”, publicó esta tarde el gobernador Gustavo Sáenz, en su cuenta de la red social Twitter.

El mandatario agregó: “Repudiamos la inaceptable e incomprensible falta de atención sanitaria y el abandono de persona que sufrió el salteño Alejandro Benítez por parte del Estado Plurinacional de Bolivia. Lamentamos profundamente lo ocurrido y la falta de reciprocidad con los argentinos. Toda la solidaridad y acompañamiento a su familia y seres queridos. No vamos a parar hasta que nos den una respuesta y se haga justicia”.

De esta forma, la Cancillería elevará durante este martes una nota de protesta oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, reclamando explicaciones y manifestando su profunda preocupación acerca de la situación del fallecimiento del ciudadano argentino, “que estaba en una situación de riesgo de vida y no tuvo el tratamiento médico necesario, incumpliendo con el tratado internacional sobre Asistencia Médica firmado en 2019″. Asimismo, aclararon que la familia de Benítez se comunicó con el consulado argentino en Cochabamba una vez que ya había fallecido, por lo cual, lamentablemente, no pudo intervenir antes en el hecho.

El texto que enviarán al Estado boliviano será el mismo que el Gobierno salteño presentó a la Cancillería argentina, para solicitarle que se llevaran a cabo las gestiones correspondientes. El reclamo, firmado por el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán, recalca que “tanto las autoridades sanitarias como de seguridad del Estado Plurinacional de Bolivia que intervinieron en el hecho, han omitido flagrantemente los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia de salud”.

Asimismo, se refiere especialmente a los artículos 5, 6 y concordantes del “Convenio de Asistencia Recíproca”, firmado el 19 de julio de 2019, por los ministerios de Salud de Argentina y Bolivia, que se comprometieron a “la reciprocidad en materia de asistencia médica en casos de urgencia y emergencias que afecten a ciudadanos de una de las naciones que se encuentren en el territorio de la otra, independientemente de su status migratorio”.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Provincia de Salta, solicitó así a la Cancillería argentina que “se requieran las correspondientes actuaciones criminales, civiles, administrativas y políticas para el deslinde y condena de los funcionarios y personas intervinientes en el hecho del abandono y posterior muerte del ciudadano argentino Alejandro Benítez” y “la responsabilidad subsidiaria pertinente al Estado Plurinacional de Bolivia por la actuación de sus agentes y funcionarios dependientes”.

