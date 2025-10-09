(videos) Un camión y un auto chocaron contra vacas sueltas en la Ruta 228

9 octubre, 2025 7.568

Animales sueltos a la altura del km 60 de la Ruta 228 provocaron un accidente de gran magnitud cuando anoche un camión de transportes Beguiristain de Tres Arroyos y un Toyota Corola impactaron contra los animales.

Lo extraño es que en el lugar aparecieron 13 vacas muertas.

Además de los vehículos ya mencionados, también se vieron involucrados dos camiones y un auto más, en los cuales se registraron heridas leves en los ocupantes pero grandes destrozos en los rodados.





