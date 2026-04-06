Un chico de 16 años detenido en Santa Fe: lo acusan de encubrir al alumno que mató a su compañero

6 abril, 2026 0

La policía de Santa Fe detuvo a un chico de 16 años acusado por encubrimiento en el caso de la escuela de San Cristóbal, donde un alumno mató a su compañero con un arma de fuego.

La Justicia intenta determinar el grado de conocimiento previo que tenía el acusado sobre las acciones que finalmente sucedieron. Según se supo, el joven tenía vínculo con el atacante.

El nuevo involucrado en la causa quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento y se espera que declare en las próximas horas.

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