Un ciudadano denunció que le robaron dinero y luego le proponen devolverle el monto en ladrillos

5 mayo, 2021 Leido: 85

Un hombre con discapacidad motriz, quien se identifica como Diego Allema, denunció que el pasado lunes 3 de mayo le robaron dinero que se encontraba escondido dentro del auto de su pareja, un Ford Fiesta, mientras estaba estacionado en Brown al 1300. Según indicó a LU 24 conoce a la persona que le sustrajo unos 2000 pesos y aseguró que la misma le propone devolverle el monto en ladrillos.



“Quería sacar a la luz esto, me robó 2.000 pesos que tenía en el auto. No sé qué está haciendo la justicia, yo fui a hacer la denuncia a la Policía ayer y no han actuado”. Agregó que quien le sustrajo sus bienes mantuvo una conversación con él en la cual decía que “quería canjear los 2000 pesos por ladrillos que tiene en su casa, darme unos 40 o 50 así yo los vendía. Dijo que no quería más problemas”.

En cuanto a la respuesta por parte de las autoridades, expresó que “me dijeron en la comisaria que iban a intervenir, que iban a ir a fiscalía y que tenían que ver si había pruebas”.

Finalmente dijo que “tiempo atrás me prendieron fuego el auto y no hice nada, no me hago el santo ni nada porque tengo antecedentes, pero sé que si hago algo, la justicia me agarra en mi casa y me va a llevar preso con silla de ruedas y todo”.

