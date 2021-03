Un dogo mordió y le provocó una profunda herida en el pie a una motociclista en calle Víctor Manuel

30 marzo, 2021

Nuevamente una persona resultó herida luego de que un perro la mordiera. Diana Montero, es una vecina que circulaba en moto, dirigiéndose a la vivienda de su madre, cuando un dogo la corrió y le provocó una profunda herida en su pie.

“Iba para la casa de mi mamá y sale un perro dogo, que todos saben que es peligros, pero que estaba suelto, y pasé con la moto y se me prendió del pie, yo aceleraba y el perro en ningún momento me soltaba” relató Diana a LU24 y agregó “me rompió la zapatilla, me lastimo el pie, así que me dieron la antitetánica, y antibióticos cada 6 horas porque la herida es profunda”

El incidente sucedió en la calle Víctor Manuel entre Mendoza y Formosa, y según indicó Daiana se comunicó con la dueña del perro: “le escribí a la dueña ni bien me pude sentar en lo de mi mamá, porque no podía apoyar el pie, y ella me dijo que recién lo había soltado al perro y lo tiene atado en ese motivo”.

Por otra parte, comentó que “ayer quiso morder a la nena de mi hermana” y que fue ella quien hizo la denuncia pero cuando se acercaron a constatar la presencia del perro peligroso, no se encontraba la dueña.

“Es un perro peligroso, porque a otra chica también le corrió a la hija, pero lo siguen soltando igual” finalizó.

