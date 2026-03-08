Un herido en vuelco sobre Ruta 228 cerca de “El Pescado”

8 marzo, 2026 1.585

Un vehículo utilitario de Laboratorios CISMA perdió el control y volcó sobre la banquina derecha e la Ruta 228 a la salida de la curva de “El Pescado”.

Su único ocupante el Bioquímico Luis Rolando, resultó con golpes varios, y evaluaban una posible fractura de húmero.

Los Bomberos, que acudieron al lugar con dos dotaciones, lo extrajeron del rodado a la espera de la llegada de una ambulancia del Hospital Pirovano que lo condujo al nosocomio.

Volver