Un joven herido de arma blanca al Hospital

6 marzo, 2026 0

Un hecho violento se registró este jueves, poco antes de las 22, en la zona de vendedores ambulantes, el que no llegó a empañar el desarrollo de la jornada inaugural de la Fiesta Provincial del Trigo.

Dos personas jóvenes comenzaron a discutir en Avda. del Trabajador y Chacabuco. Primero se golpearon y luego la situación se puso más violenta hasta que uno de ellos pudo extraer un elemento punzo cortante e hirió a su contrincante en la zona abdominal.

Circunstanciales testigos llamaron a la Policía y la Asistencia Pública, siendo conducido en una ambulancia al Hospital para evaluar las heridas, las que al parecer no fueron de suma importancia. Aunque no hubo detenidos inicialmente, las autoridades tendrían identificado a un menor como posible autor de los puntazos.

Volver