Un joven ingresó al Hospital con un balazo en una pierna pero no reviste peligro

1 marzo, 2020

Un joven de 24 años, que no fue identificado oficialmente, ingresó ayer a las 18.30 con una herida de bala con ingreso por la cara interna del muslo derecho y el proyectil alojado en la zona distal en la cara posterior del fémur, aunque su estado no reviste peligro. De hecho, tras ser sometido a las curaciones de rigor, fue externado.



Al parecer, según las fuentes a las que tuvo acceso LU 24, la agresión se produjo alrededor de las 6 de la mañana de ayer y el joven acudió al nosocomio más de 12 horas después. Pero por el carácter leve de las lesiones que sufrió, el joven no quiso radicar la denuncia para que prosiga la acción penal.

Tampoco suministró mayores detalles del episodio, del que incluso no fue informada la Policía.

