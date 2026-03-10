Un menor, de 14 años, detenido por robar en la Fiesta del Trigo

10 marzo, 2026 611

Este lunes a las 23:30, personal policial de la Comisaría Primera, a cargo del Comisario Cristian Daniel Tedini, aprehendió a un menor de 14 años en los pasajes Foulkes y Volponi.

El menor había sustraído un buzo de un puesto de ventas en la Fiesta Provincial del Trigo a un comerciante de Necochea.

Luego de cumplir con los recaudos legales, fue restituido a sus familiares.

Se instruyen actuaciones prevencionales por el delito de Hurto en grado de Tentativa, con intervención de la fiscalía de menores, a cargo de la fiscal Marina Vizzolini.

