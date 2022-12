Un muerto y cuatro heridos tras choque en la costanera de Necochea

Una mujer murió y otras cuatro personas terminaron heridas en un trágico accidente ocurrido en la madrugada de este domingo. Dos automóviles protagonizaron el grave choque en la avenida 2, entre calles 65 y 67 de Necochea.

Uno de los rodados, un automóvil marca VolksWagen Gol de color gris oscuro era ocupado por cuatro personas; mientras que en el otro vehículo que intervino en el siniestro fatal, un Renault Clio de color se trasladaba un joven de 20 años.

Al lugar concurrieron ambulancias y bomberos.

Ambos rodados estaban destrozados, principalmente en su parte delantera, por lo que se presume que se encontraron de manera frontal, desencadenando el fatal choque. En el VolksWagen Gol, había tres personas que no podían salir del habitáculo, y un cuarto individuo que estaba a pocos metros del lugar con diferentes heridas.

Se estableció que las cuatro personas que se trasladaban en el Gol y que tenían diferente traumatismos y cortes, eran un hombre de 41, quien conducía y tres mujeres de 41, 44 y 46 años. Por su parte, el Renault Clio era dirigido por un joven de 20 años, que también tuvo diversas heridas. Hasta el momento no trascendieron las identidades de los implicados.

Por medio de las ambulancias se trasladó a los heridos al hospital municipal Dr. Emilio Ferreyra donde, minutos después, murió la mujer de 46 años, quien no pudo soportar las heridas, informó el sitio 4 Vientos.

