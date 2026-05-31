Un muerto y un herido luego de vuelco en acceso a Bahía Blanca
Un hombre murió en la tarde de este domingo, al volcar el vehículo en que circulaba en uno de los accesos a Bahía Blanca. Además, su acompañante fue derivado de urgencia a un hospital.
El hecho ocurrió en José Hernández al 1.700.
Galvarini iba acompañado por su hijo Luciano, de 27 años, quien fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal. Según se indicó, por el momento se encuentra en estado estable y consciente en el shock room del centro de salud.
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.