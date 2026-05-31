El hecho ocurrió en José Hernández al 1.700.

En ese lugar perdió la vida Carlos Galvarini, de 58 años, quien estaba al mando de un Renaul Logan y, por razones que no fueron informadas, terminó volcando en una de las banquinas.

Galvarini iba acompañado por su hijo Luciano, de 27 años, quien fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal. Según se indicó, por el momento se encuentra en estado estable y consciente en el shock room del centro de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Séptima, Bomberos, Defensa Civil y Tránsito.