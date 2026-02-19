Un nuevo trabajador fue victima de un robo fugaz. Pide solidaridad

19 febrero, 2026 0

Durante la mañana de este jueves, un nuevo trabajador se acerco a la emisora para denunciar un robo de pertenencias mientras realizaba su trabajo.

Se trata de Juan Carlos Piatti, un humilde laburante, el cual comento que le robaron en 9 de Julio 1575 cuando se bajó de su vehículo para entregar un pedido.

Entre sus pertenencias estaba un estuche de largavista, su cartera donde tenía el control remoto de su implántate coclear (dispositivo electrónico complejo que sustituye la función del oído interno dañado, estimulando directamente el nervio auditivo para proporcionar sensación de sonido a personas con hipoacusia severa a profunda) y, además, una batería de repuesto del objeto. Para él, es de suma importancia el hecho de recuperar lo relacionado al implante ya que es una pieza fundamental para que pueda mejorar la escucha y comunicarse de manera correcta.

También, dentro de su cartera, tenia: llave de su casa (con el logo de Toyota como llavero), tarjetas tanto de débito, jubilado, DNI y registro de conducir.

En caso de que las pertenencias aparezcan, Piatti rogó su devolución mediante el siguiente contacto: 2983-508511 o también se pueden acercar a LU24.

