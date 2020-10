Un preso en Tres Arroyos en huelga de hambre: se cosió la boca

25 octubre, 2020 Leido: 0

Familiares de Walter Ezequiel Cuevas, quien se encuentra detenido con prisión preventiva en la Comisaría de Tres Arroyos acusado de robo en grado de tentativa, informaron a LU24 que inició una protesta hace ya algunos días consistente en huelga de hambre y se cosió la boca con alambre y trozos de hilo. Solo toma mate y fuma, manifestó su madre.

Dice que estuvo unos días en una cárcel y logró volver, pero ahora pide porque no lo retornen a un penal. Admiten sus más cercanos que tiene antecedentes, pero hace varios años que busca trabajo. Es buen carpintero y tiene una familia para mantener.

El caso lo tiene la defensora oficial y por estos días está detenido, dado que si bien el último hecho no fue extremadamente grave (intento de robo en el Elegance Hotel), su pasado no permite que espere el juicio en libertad. Dijo a su esposa y madre que antes de volver a la cárcel prefiere morir, por esa razón la huelga de hambre y la protesta con la boca cosida.

Volver