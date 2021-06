Un problema regional: Ola de engaños telefónicos sobre robos y secuestros en Monte Hermoso

Una inusual ola de llamados telefónicos en la que desconocidos simulan secuestros o asaltos alertó en las últimas horas a decenas de vecinos de Monte Hermoso que todavía no salen del asombro. Los intentos de estafa fueron tantos que durante la mañana se radicaron al menos 20 denuncias en la comisaría e incluso las víctimas relataron lo ocurrido a medios bahienses y locales.

“Me llamaron a las 5:40 al teléfono fijo y un hombre simulaba ser mi hijo; decía que le habían robado, que estaba lastimado y con un arma en la cabeza. Como mi hijo estaba en casa les dije que sabía que me estaban queriendo engañar y cortaron. Luego llamaron tres veces más para hacerme caer”, contó una de las mujeres con las que estos delincuentes se comunicaron.

Otro vecino denunció que recibió un llamado desde un número de Buenos Aires con un hombre que simulaba estar llorando y le decía “papá me robaron en casa” y pedía ayuda, aunque por fortuna se dio cuenta que pretendían engañarlo y cortó rápidamente.

Si bien hasta el momento se desconoce si algún vecino cayó en la trampa, las denuncias vecinales continuaron con el correr de las horas e incluso la mayoría de las mismas tenían la voz de una mujer.

El año pasado ese tipo de llamados se produjo con mucha frecuencia en Bahía: llamaban a personas mayores de edad durante la madrugada diciendo que habían secuestrado a un hijo o un nieto y pedían dinero a cambio de devolverlo con vida. También le aseguraban a la víctima que un familiar había tenido un accidente, algo que era totalmente falso.

En aquella oportunidad se realizaron una serie de recomendaciones para evitar caer en estas estafas.

-Asegúrate de chequear la identidad de las personas con las que hablas por teléfono.

-Si no estás seguro, lo mejor es cortar y llamar vos a los números de teléfonos de tu propia agenda de contactos.

-Si es una llamada comercial, cortá, busca los números de teléfono que figuran en internet como números de atención al cliente y llamá vos.

-No contestes llamados de números desconocidos.

-No des información sobre tarjetas de créditos ni datos personales o información sobre tus contraseñas por teléfono ni sobre familiares.

