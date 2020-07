Otro vacuno faenado en un campo de Tres Arroyos

El domingo a la noche, autores desconocidos ingresaron a un campo ubicado a 9 Km del casco urbano (en la zona norte) propiedad de Carlos Urdampilleta, y le faenaron una vaca.

Según relató el productor rural a LU 24 se llevaron toda la carne y dejaron las costillas con el espinazo. También denunció que no es la primera vez que es víctima de abigeato. La pérdida económica representa alrededor de 35.000 pesos.



“El años pasado me carnearon 5 o 6, otro año llegué a 18, pero 3 0 4 años casi siempre me ocurre”, se lamentó quien además es protesorero de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, y agregó: “Hace muchísimos años que estoy viviendo en el mismo lugar y la problemática nunca se fue solucionando, no le echo la culpa a ninguna de las personas que tiene que solucionar esto, ni fuerzas políticas, ni policías, ni justicia. Lo que pasa es que lo que no funciona es el sistema”.

