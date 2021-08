Un secuestro virtual en primera persona: “por un hijo uno hace cualquier cosa”

Una mujer fue víctima ayer, poco después de las 7.20 de la mañana, de un llamado “secuestro virtual” de los que están perpetrándose en los últimos días –algunos con éxito, otros no- en esta ciudad y en toda la región.



Se despertó con el sonido del teléfono fijo, y en la línea una voz parecida a la de su hijo Horacio, quien le decía que estaba en manos de delincuentes, herido, y que le pedían efectivo y dólares. “En la desesperación uno hace cualquier cosa por un hijo. Me pidieron que deje la plata afuera de casa. Me puse un poncho sobre el camisón y salí con un sobre con la plata. Mientras tanto ellos, en el teléfono, me dijeron que una vez puesta la plata afuera, entrara y me quedara quieta, contando hasta 500”, contó la mujer, que pidió reserva del caso, a LU24.

La damnificada, que ya estuvo cara a cara con el delito en otras oportunidades porque le han robado cuatro veces, llamó a una vecina y le pidió que convoque a la policía. En su estupor no escuchó ningún vehículo ni atinó a mirar cómo se hacían los malvivientes con su dinero. “Yo creo que estaban frente a casa, escondidos entre unos árboles”, aseguró.

“Con el susto y la amargura que tenía me hubiera ido a pie donde me mandaran. Porque uno por los hijos hace cualquier cosa”, repitió, aún presa del estado de shock que le generó la situación.

Habían pasado apenas unos minutos cuando logró comunicarse con su hijo y advirtió que estaba todo bien. El hombre llegó al mismo tiempo que la Policía a su casa.

En tanto, fuentes policiales confirmaron que ya hay avances en la investigación iniciada en torno a este caso. Y no se descarta que hoy se estén llevando a cabo distintas medidas para procurar su esclarecimiento.

