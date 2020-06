Un tresarroyense es el nuevo jefe de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca

El tresarroyense Claudio Prieto asumió como nuevo comisario a cargo de la Delegación Drogas Ilícitas de Bahía Blanca, en reemplazo del comisario inspector Gustavo Ávila.

El cambio se produce a poco tiempo de la puesta en marcha de la reforma en la estructura de la Policía Bonaerense que dispuso el ministro de Seguridad, Sergio Berni.



En dialogó con el medio bahiense La Brújula 24 Prieto recordó su paso por esa ciudad: “En el período 2013/2014 estuve trabajando en esta misma delegación, fue un breve lapso, y después estuve en la zona de Saavedra, Pringles y Puan, como jefe de grupo”.

“Reconforta el recibimiento que he tenido. Yo estaba cumpliendo el mismo rol en Azul, donde me desempeñé por un año y medio. Soy nacido en Tres Arroyos y tengo toda mi familia afincada en la zona”, explicó el uniformado.

Y agregó: “Estoy familiarizado con toda la problemática, hace muchos años que leo La Brújula 24, siempre tratando de enterarme de todo. Pareciera que estaba predestinado a cumplir esta tarea”.

Consultado respecto de su principal preocupación, comentó que “como una droga de consumo más habitual, al menos por lo que se secuestra, lo que más se ve es la marihuana, pero lo que más me preocupa es la cocaína por el grado de adicción que genera y por las consecuencias en la salud. Uno ve que va creciendo en los últimos años, incrementando su comercialización”.

También explicó que “la cuarentena ha modificado el hábito de vida del ciudadano común, como también lo ha hecho el que se maneja por fuera de la ley. Hoy la policía está ejerciendo un mayor control en las calles”.

Y en otro tramo de la entrevista, Prieto se refirió al paco: “Sinceramente no tengo registro de ese tipo de droga, al menos de lo que he tomado conocimiento en primera instancia, de que se esté produciendo en Bahía. Lo que se puede conocer como paco en el interior es una droga súper estirada que lo hace más económica y adictiva, pero no con la misma preparación que en el Conurbano, por ejemplo”.

