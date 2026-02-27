Vecino denunció el extravío de un paquete por $275.000. Espera respuesta de Andreani

Un vecino de la ciudad, Eduardo Julio Derromediz, realizó una compra internacional a través de TEMU, para retirar de la sucursal Andreani, pero nunca pudo hacerlo por el extravío del paquete, del que no tiene información sobre su paradero.

En noviembre de 2025 había hecho una compra por $275.000, a través de la aplicación, por lo que esperaba que llegara la caja con su contenido: un teléfono celular, audífonos, un jugo de cubiertos de 24 piezas y una antena satelital de internet.

Según la denuncia realizada por Derromediz, el paquete llegó a la sucursal Andreani, ubicada en calle 1810 y Falucho, donde le dijeron que el paquete estaba en reparto. Posteriormente se acercó varias veces a la sucursal donde no le explicaron dónde estaba su compra.

Este miércoles, se acercó por última vez a la sucursal, donde le dijeron que sus cosas “estaban perdidas, se habían extraviado”. Habló

posteriormente con el encargado del lugar, quien, según la denuncia, le confirmó que los productos estaban desaparecidos.

A raíz de lo sucedido, Derromediz decidió hacer la denuncia de manera formal para que se esclarezca el destino de su compra.

