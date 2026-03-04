Esquivó un perro, volcó y está herido grave

4 marzo, 2026 182

Un serio accidente de tránsito se registró en las últimas horas a la altura de Rivadavia al 3000, donde una camioneta Chevrolet S10 protagonizó un violento vuelco que dejó como saldo a una persona herida de gravedad.

El siniestro ocurrió cuando el vehículo se dirigía hacia un establecimiento rural cercano para retirar materiales y, según relató el propietario del rodado, Carlos Iacone, el conductor perdió el control al intentar esquivar un animal que se cruzó repentinamente en el camino.

Como consecuencia del impacto, un hombre de aproximadamente 40 años sufrió una lesión severa en uno de sus brazos, lo que motivó su traslado inmediato al Centro Municipal de Salud para recibir intervención quirúrgica.

En el lugar del hecho trabajó personal del CPR y la Patrulla Rural, manteniendo el tránsito totalmente interrumpido con el apoyo de agentes municipales.

La zona permanece clausurada a la espera del arribo de la Policía Científica para realizar las pericias de rigor.

Volver