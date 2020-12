Una camioneta terminó ‘estacionada’ en la vereda de la Cooperativa Agraria

25 diciembre, 2020 Leido: 1724

En la mañana de hoy se pudo advertir, presencia policial acompañando a una camioneta marca Chevrolet, que posiblemente luego de una mala maniobra o algún desperfecto mecánico, no siguiera el camino habitual de la rotonda que se encuentra en la Avenida San Martín al 1000, y terminara ‘estacionada’ sobre la vereda de la Cooperativa Agraria.



Por suerte el accidente no pasó a mayores, el vehículo no llegó a incrustarse sobre el murallón que delimita al supermercado y tampoco se registraron heridos.

Navidad tranquila para los bomberos

En la madrugada navideña, la actividad de los bomberos voluntarios de nuestra ciudad ha sido tranquila, ya que según pudieron informar a LU24, hubo solamente una salida a las 5 a.m. para sofocar un incendio en un baldío en Av. Rivadavia al 1800, pero rápidamente fue socorrido y no pasó a mayores.

Por lo que, los bomberos de la ciudad, afortunadamente pudieron disfrutar la nochebuena con sus familias.

