Una jubilada se descompensó y murió mientras estaba apostando en La Plata

27 marzo, 2026 0

La tranquilidad de una noche de juegos en un Bingo de La Plata se vio interrumpida el miércoles por el fallecimiento de una mujer de 69 años. La jubilada fue encontrada inconsciente en el baño del establecimiento ubicado en diagonal 80 entre 42 y 116, y pese a los esfuerzos del personal y del servicio de emergencias, no pudo sobrevivir.

Efectivos de la comisaría Segunda, alertados por testigos, llegaron rápidamente al lugar y confirmaron la muerte. Según indicaron fuentes policiales, no se detectaron signos de violencia ni faltantes de pertenencias, por lo que la escena quedó resguardada para las pericias correspondientes.

Otros clientes del bingo fueron quienes hallaron a la mujer y alertaron al personal. Minutos más tarde, arribaron agentes de la Policía Bonaerense y una ambulancia de una empresa privada, que corroboró el deceso.

Testigos señalaron que la mujer, identificada como Gloria Eugenia Rodríguez Blanco, era habitué del lugar y presentaba diversos problemas de salud.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, bajo la fiscal Cecilia Corfield, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”. Se espera que la autopsia determine las circunstancias exactas que desencadenaron el suceso.

Fuente: Infocielo.

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