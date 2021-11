Locutora asesinada por acosador en Comodoro Rivadavia

Daniela Velazco era locutora y docente, fue asesinada ayer, de dos puñaladas por un hombre, cuando salía de trabajar del colegio Nacional Perito Moreno de Comodoro Rivadavia. Felipe Alarcón, periodista y colega de la víctima, habló con LU 24 sobre la conmoción que generó el femicidio en la ciudad, y además dio detalles del aberrante hecho.



“Nos tiene bastante conmocionados este caso que ha sucedido con Daniela Velazco. Es muy difícil hablar de esto porque soy amigo y colega de ella, estamos todos muy conmovidos”, dijo y agregó que “ayer a las 14 horas, Daniela quien era docente del colegio Nacional Perito Moreno, salía para su casa para encontrarse con su madre e hijas, y un individuo que la estaba mirando, la interceptó. Al principio se hablaba de que era un robo, pero después se comprobó que no porque tenía dos apuñaladas, una en el pecho y otra en la espalda”, informó.

“El hecho fue alertado por algunos vecinos que llamaron a la policía, la cual llegó rápido junto a la ambulancia que la llevó al Hospital, pero cuando llegó ya había fallecido”, destacó.

En cuanto a la relación que tenía la víctima con el femicida, Alarcón aseguró que “a este individuo se lo ha catalogado como que era una ex pareja, pero después parece que no. Se habló de que era un acosador que la tenía muy preocupada por WhatsApp. Es el primer femicidio del año, no debería haber ninguno. Están esperando el cuerpo para hacerle la autopsia, todavía no se sabe nada”.

Continuando con el relato, Felipe Alarcón aseguró que “esto conmocionó enseguida por la importancia que ha tenido Daniela, ella fue locutora muchos años. Era profesora y docente, tenía una trayectoria muy vasta”, lamentó.

Finalmente, Alarcón confirmó que un testigo vio que el hombre la sorprendió y que este “se le fue encima. No sé si habrá habido una charla mediante o solamente fue a atacarla. Un vecino que es testigo lo persiguió junto a la policía, y cuando lo alcanzaron, este intentó suicidarse con la misma arma homicida”.

