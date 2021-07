Una moto lo atropelló cuando iba en bicicleta: esta grave y buscan testigos

24 julio, 2021

Un hombre se encuentra gravemente herido tras protagonizar un accidente de tránsito el viernes alrededor de las 19 horas, en Avenida San Martin al 500. A través de LU24 su hijo pide testigos y solicita registros de cámaras de seguridad del lugar.



Según contó Diego Geijo su padre “está en pronóstico reservado, esta medio grave y lo que sé es lo que me cuenta el muchacho que lo choca, no tengo testigos y en el lugar la policía no se hizo presente, lo único que sé es que fue la ambulancia a retirarlo”.

Sobre el siniestro manifestó que su padre, Juan Manuel Geijo, iba en bicicleta y lo embiste una moto, conducida por Alberto Filsti, que iba en el mismo sentido, de San Martín hacía Almafuerte.

Como consecuencia de los golpes que sufre su padre es hospitalizado. “Ayer al menos estaba consciente, tiene pérdida de conocimiento, incluso hoy no sabe cómo se llama, es lo poco que nos pudo decir el médico porque hasta que no le hagan otra tomografía no se sabe nada. Fue un golpe en la cabeza y tiene fractura de cráneo”, expresó.

Diego conversó con la persona que lo atropelló y dijo que le narró lo que sucedió: “Me dice que mi viejo se cruza, como que mi viejo va del lado de la rambla y va hacía la parte del cordón, el muchacho estaba esperando el corte del semáforo, cuando se pone en verde, sale la moto y por ahí mi viejo se tiró a cruzar al no ver a nadie y después se encuentra con la moto cuando se va hacía el cordón”.

“Pedimos testigos, está todo bien con el muchacho del accidente porque no lo va a chocar queriendo, porque yo lo único que sé es de la parte de él, yo no sé cómo fue en sí el accidente. Si algún testigo puede colaborar diciendo algo, lo más extraño que no se hizo presente la policía en el lugar. Recién fui al lugar a buscar la bicicleta, porque supuestamente la policía la iba a retirar y hasta el momento no apareció nadie”, agregó.

En cuanto a cámaras de seguridad, supone que la única que hay es la de la estación de servicio Puma. Además indicó que Filsti fue anoche a realizar la denuncia a la Comisaria y no se la quisieron tomar porque la policía le dijo que no se podía autoincriminar. “Todo lo que estoy hablando es lo que me comentó este señor, incluso es un vecino del barrio”, finalizó.

