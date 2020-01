Una mujer amenazaba a su expareja en Necochea: le secuestraron 4 armas

8 enero, 2020 Leido: 4

Una pistola, un revólver, una escopeta y un rifle de aire comprimido fueron secuestrados del interior de la vivienda de una mujer denunciada por proferir amenazas de muerte a su ex pareja en Necochea. El procedimiento a cargo de la Dirección Departamental de Investigaciones fue realizado en la tarde este martes en un domicilio de la calle 82 al 1200 de esa localidad balnearia.

Según se desprende de la investigación que se inició el último 9 de diciembre, un hombre radicó la correspondiente denuncia porque estaba siendo amenazado por su ex pareja, incluso lo había apuntado con un arma de fuego y amenazado de muerte.

La causa que se tramita por ante la UFI N° 3 a cargo del doctor Guillermo Sabatini quien derivó la investigación en la DDI encargada de realizar las averiguaciones y tareas investigativas. Una vez formada la prueba, el fiscal de la causa solicitó a la Justicia de Garantías en turno un formal pedido de allanamiento para la morada de la mujer.

Ayer fue autorizada la medida solicitada por el fiscal y delegado su cumplimiento al personal de la DDI. Alrededor de las 17 horas, efectivos policiales se presentaron en el domicilio de calle 82 y 123 y lograron secuestrar en su interior una pistola marca Bersa calibre 22, una escopeta sin marca calibre 16, un revolver sin marca calibre 38 y un rifle de aire comprimido marca Mahely como también una cantidad no menor a 70 municiones.

Según fue informado, la mujer no se encontraba presente en la vivienda al momento del ingreso del personal policial -no obstante se encuentra identificada en la causa.

La causa fue caratulada amenazas agravadas a la cual se le sumará el delito de tenencia ilegal de armas.

Fuente: Diario 4 Vientos

