Una niña de 4 años fue mordida por un perro en Necochea

Mariana está indignada porque un perro suelto mordió en la cara a su hija de 4 años y nadie se hace cargo. Fue ataca en calle 52 entre 63 y 65 de la ciudad de Necochea y tuvo que ser llevada a la guardia de emergencias de Cruz Azul donde le hicieron dos puntos y le recetaron un antibiótico.



“La dueña de la verdulería siempre me decía que no hacía nada el perro y todo el barrio lo quiere, pero resulta que el lunes 6 de enero fuimos a comprar como siempre y mordió a una de mis peques en la cara”, expresó Mariana.

El animal no tiene dueño pero siempre está en la verdulería de la cuadra, además nadie sabe si está vacunado o no: “Si los vecinos lo quieren tanto que alguno lo adopte y le dé los cuidados y el amor que necesita, no lo dejen suelto y que ande mordiendo”.

Según Mariana, su marido volvió a la verdulería al día siguiente a ver si el perro seguía y todavía estaba sin correa ni bozal. “Gente, hay una ordenanza y dice que hay que tener a los animales en la vía pública con bozal y atados o con sus respectivas correas”.

“Yo me echo la culpa por descuidarme dos segundos (ellas estaban jugando en un escalón, subiendo y bajando) y no vi al perro, porque si no las hubiera entrado. Pero más allá de eso, los niños son niños, lo único que quieren es jugar y no entienden el peligro, más allá que uno les esté diciendo continuamente y advirtiendo de todo, ellos no tiene la culpa. El perro tampoco tiene la culpa de que lo sigan teniendo ahí en la verdulería sin bozal ni vacunas”, manifestó.

Mariana y su marido ya hicieron la denuncia y están esperando que se actúe. “Yo obviamente no volveré más a esa verdulería y recomiendo al que vaya que tenga mucho cuidado”, concluyó.

