Una nueva: El remisero se descuidó y el pasajero le robó la billetera

18 febrero, 2026

Un remisero sufrió el robo de su billetera, en un descuido, por parte de alguno de los pasajeros que utilizaron su servicio.

El trabajador fue sorprendido en su buena fe, y se percató de la sustracción después de varias horas de estar haciendo su labor.

Lo cierto del caso es que en esa billetera se encontraba su documentación personal, con el registro de conductor profesional que lo habilita para realizar su función, aunque lo más importante es que sin la licencia no puede trabajar y el remis sería el único sustento diario que tiene para su familia.

