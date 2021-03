Una vecina denuncia que hostigan a su hijo, el ataque permanente a su vivienda y vehículo por parte de otros vecinos

30 marzo, 2021 Leido: 1516

Luego de realizar varias denuncias, una vecina que tiene su vivienda en Emilio de la Calle 935, decidió hacer público su reclamo en contra de otros vecinos que hostigan a su hijo menor de edad y además causaron destrozos en su vehículo y su vivienda.

Cintia Landriel expresó en LU24 que tiene problemas con los vecinos que involucran a su hijo de 9 años y asegura que “me dicen que me van a violar el nene”, también afirmó que se trata de personas mayores de edad, de aproximadamente 22 o 23 años.

Según denuncia Cintia, le destrozaron parte de su casa, y un vehículo particular también sufrió daños significativos, por lo que indicó que “hice denuncias y estoy cansada”, agregando que “los vecinos no quieren hacer denuncia porque supuestamente les tienen miedo, porque les rompen las cosas, pero yo no me voy a callar”. Indignada, se refirió a que “como toda madre si le tocan un hijo va a responder, no tiene derecho ni de salir al patio mi hijo”.

“Pasan por mi casa y me cascotean, por eso quiero que la justicia haga algo” manifestó ésta vecina que en el la tarde-noche de ayer tuvo que llamar a la policía luego de que aproximadamente 10 personas se acercaran a su vivienda y le destruyeran los vidrios y su vehículo lanzando piedras. “Empezaron a cascotear toda mi casa y la de mis vecinas” sostuvo.

Cintia, cansada de ésta situación, expresó que en reiteradas ocasiones ha llegado la policía al lugar y se han hecho las denuncias pertinentes, pero los agresores “se hacen pasar por psiquiátricos” por lo que no recibe respuestas de la justicia. Por otra parte, luego de solicitar ayuda por las reparaciones, que en el caso del vehículo le significan alrededor de 17 mil pesos, indicó que “se contactó la asistente social Lorena, pero de acción social no vino nadie”.

Para finalizar, reiteró “me han roto todos los vidrios, 4 veces me quisieron entra por el patio, y quiero que esto se solucione”.

