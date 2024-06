Urgente averiguación de paradero de una joven y su hijo de 1 año

11 junio, 2024

Desde la Comisaría 1° de nuestra ciudad solicitan a la comunidad aportar datos para dar con el paradero de una joven de 18 años y su pequeño hijo de 1, quienes se ausentaron de su domicilio, avenida Caseros 2200 en la madrugada del domingo 9 de junio, según denunció la madre.

Magdalena Megali Tolaba Chosco (18 años) es de contextura física delgada, estatura 1,50 mts de altura, piel morena, cabello oscuro hasta los hombros, seña particular cicatriz en mentón y codo derecho, quemadura en el izquierdo, vestía al momento de su desaparición pantalón color gris, sueter color verde, y su hijo menor Lian Maicol Tolaba Chosco (1 año) es de contextura fisca robustito, estatura 60 cm, de piel moreno, cabello hasta los hombros oscuro, seña particular no posee, vestía pantalón color verde con un dibujo animado en el pie y abrigo color verde.

Se solicita a quienes puedan aportar información, se comuniquen al 911 o 147 de emergencias o bien acercarse a la estación policial, Pringles 66.

