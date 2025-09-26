Urgente citación judicial

26 septiembre, 2025 0

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, sede en calle 25 de Mayo N° 162 de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, y en el marco de una causa caratulada “Rodriguez Gomez Juan Marcelo s/ lesiones leves agravadas por el vínculo y mediar violencia de genero (ARTS. 89, 92 EN RELAC. – INC. 1º Y 11º ART.80 C.P.)”, que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 6 de este medio, “como paso previo a resolver en torno a la situación de Juan Marcelo Rodríguez Gómez, DNI 34509209, con último domicilio conocido en calle ROCA N° 256 de Tres Arroyos, de conformidad con lo normado por los arts. 129, 303, 304 y ccdtes. del CPP, cíteselo por edictos para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de mayo N° 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención.

Volver