Urgente citación judicial

30 septiembre, 2025 0

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, con sede en calle 25 de Mayo N° 162 de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, y en el marco de la causa caratulada: “Santillán Martin Andrés S/ DAÑO (ART. 183 C.P.)”, que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 6 de este medio, y “como paso previo a resolver en torno a la situación de Martín Andrés Santillán, DNI 41.212.047, con ultimo domicilio en calle Lamadrid N° 1431 de Tres Arroyos, pcia. de Bs. As., cíteselo por edictos para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de mayo N° 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención”.

