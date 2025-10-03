Urgente citación judicial

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, con sede en calle 25 de Mayo N° 162 de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de la causa “Farias Marcos Jonathan S/ Amenazas – Hecho I- Y Desobediencia – Hecho II IPP754-21- (ART149 BIS, 239 Y 55 DEL CP)”, y como paso previo a resolver en torno a la situación de Marcos Jonathan Farias, DNI 43041285, se lo cita por edictos “para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de mayo N° 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención”.

