Urgente citación judicial

15 octubre, 2025 1.530

Por disposición de la doctora Agustina Cedeira, Jueza Subrogante del Juzgado de Garantías de la ciudad de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, Secretaría única, se cita y emplaza judicialmente al imputado Efraín Alejandro Saavedra, DNI N° 47.061.843, con último domicilio en calle España N° 548 de Adolfo Gonzales Chaves, o en calle Azcuénaga N° 1380 de Tres Arroyos, ambos de la provincia de Buenos Aires, se presente ante la sede de este Juzgado de Garantías, calle 1810 y Sarmiento, en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura.

