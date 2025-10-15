Urgente citación judicial
Por disposición de la doctora Agustina Cedeira, Jueza Subrogante del Juzgado de Garantías de la ciudad de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, Secretaría única, se cita y emplaza judicialmente al imputado Efraín Alejandro Saavedra, DNI N° 47.061.843, con último domicilio en calle España N° 548 de Adolfo Gonzales Chaves, o en calle Azcuénaga N° 1380 de Tres Arroyos, ambos de la provincia de Buenos Aires, se presente ante la sede de este Juzgado de Garantías, calle 1810 y Sarmiento, en el término de cinco (5) días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su captura.