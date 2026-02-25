Urgente citación judicial

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, y como como paso previo a resolver en torno a la situación de JUAN PABLO DAVID BRAMAJO, argentino, DNI 33.640.521, en el marco de la causa N° 228-2018 (IPP N° 02-01-001428-17/00) y Acumulada Causa N° 61-2019 (IPP N° 02-01-000752-17/00), caratulada: “BRAMAJO JUAN PABLO DAVID POR LESIONES GRAVES (ART. 90 C.P.)” , que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 6 de este medio, cíteselo por edictos para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de Mayo N° 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención.

