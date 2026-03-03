Urgente citación judicial

3 marzo, 2026 0

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, Departamento Judicial Bahía Blanca, se cita a Walter Ezequiel Cuevas (DNI 28.299.994) para que en el término de cinco días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado, sito en calle 25 de mayo N° 162, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención.

Es en el marco de la causa N° TA-310-2024 (IPP N° 02-01-002347-2022/00), caratulada: “CUEVAS WALTER EZEQUIEL, S/ ROBO (ART. 164 C.P.)”, que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 16 de este medio.

Volver