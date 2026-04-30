Urgente citación judicial

30 abril, 2026 0

Por disposición del Dr. Gabriel Giuliani, Juez Subrogante (PDS) del Juzgado Correccional de la ciudad de Tres Arroyos, en el marco de la causa caratulada: “Trevolazavala Ignacio, s/desobediencia – dos Hechos- (ART. 239 C.P.)”, que instruyera la Unidad Fiscal de Juicio e Instrucción N° 6 de este medio, y como paso previo a resolver en torno a la situación de Ignacio Trevolazavala, de nacionalidad Argentina, titular del DNI 26.775.613, de conformidad con lo normado por los arts. 129, 303, 304 y ccdtes. del CPP, cíteselo por edictos para que en el término de 5 días comparezca a estar a derecho por ante este Juzgado en lo Correccional, sito en calle 25 de Mayo N° 162 de la ciudad de Tres Arroyos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenarse su detención”.

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