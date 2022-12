Ustarroz brindó pormenores del desbaratamiento de la banda de “llamadores”

21 diciembre, 2022

El Ayudante Fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, Dr. Juan Carlos Ustarroz, en contacto con LU 24 brindó detalles sobre el desbaratamiento de una banda de delincuentes que operaban desde la cárcel en la provincia de Córdoba, llamando a desprevenidos vecinos que brindaban el acceso a sus cuentas bancarias, las cuales los malvivientes “limpiaban” una vez que ingresaban a las mismas.

“Una vez más, de acuerdo a la investigación que hizo la policía chavense, se pudo desbaratar la banda que estafaba telefónicamente a desprevenidos vecinos en Adolfo Gonzales Chaves y Tres Arroyos; operaban desde la cárcel de San Francisco, una población que está a 200 km al este de la capital cordobesa, y en conjunto con la policía de esa provincia allanamos el lugar junto al comisario Daniel Dupuy, y vamos a ver si seguimos, porque también tenemos allanamientos en casas particulares”, sostuvo.

La dinámica de los delincuentes

“Es un sistema en el que las personas organizan todo a través de un “llamador” y también y hay gente que les administra las cuentas; cuando la victima deposita en una cuenta que ya nosotros conocemos, que generalmente pertenece a un indigente, y cobra el diez por ciento de lo que llega a esa cuenta y cada día, o una vez por semana la banda recoge el dinero. No hemos llegado a todos pero creemos que hemos desbaratado por un tiempo el accionar de los “llamadores” y los que reciben el dinero, son unas diez personas las implicadas por ahora pero habría veinticinco”, relató.

“Les sacamos los teléfonos y les cerramos las cuentas pero enseguida arman todo de vuelta”, dijo y manifestó “yo no entiendo los permisos para que tengan celulares, y creo que se deben registrar y controlar los mismos; de hecho personal de la policía chavense encontró dos celulares en la cárcel que secuestramos y veremos si están vinculados. Son seis los damnificados en esta zona pero en la Provincia son cerca de 35 o 40 personas y hay mayores victimas en todo el país”.

“Hay un video en el que se oyen parte de las escuchas” dijo y agregó: “yo voy a defender siempre la bonhomía de la gente damnificada y voy a insistir que no deben dar las credenciales para ingresar al home banking, estamos hablando de cifras importantes como de veinte mil dólares”.

“El delito debe ser caratulado como asociación ilícita y no estafa”

“Nosotros impulsamos la investigación pero creemos que se la debe tomar como una asociación ilícita y no como una estafa porque la pena en este último caso es de solo un mes, y es lo que está en discusión, porque la asociación ilícita tiene diez años de condena como mínimo” agregó.

“El Juzgado de Garantías nos ha pedido una serie de requisitos adicionales, pero ya están identificados y si logramos cumplir con esos requisitos, no se van a escapar”, concluyó.

