Ustarroz: “Más del 60 por ciento de llamadas al 911 son de broma”

22 agosto, 2024 0

El ayudante fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, Dr. Juan Carlos Ustarroz, afirmó a LU 24 que “más del 60 por ciento de llamadas al 911 son de broma”. Lo hizo luego que un sujeto fuese acusado de falsa denuncia tras comprobarse que llamó 36 veces al número de emergencias argumentando que el pequeño Loan Peña se encontraba en la vecina ciudad. Como fruto de la investigación se identificó al individuo como Juan Ignacio Rodríguez, mayor de edad, a quien se le allanó el domicilio por el delito mencionado, secuestrándose su celular.

“Más allá de que la posibilidad de que sea una broma siempre está, el protocolo de búsqueda de personas no admite que se tome como tal. Nos hizo pasar toda la noche mirando cámaras: una persona observó todas las patentes que habían pasado por la ruta y buscamos la titularidad de todas aquellas personas que no fueran de Chaves. También intervino el Centro de Monitoreo”, explicó.

Asimismo, contó que el jefe de la Sub DDI Tres Arroyos, comisario Daniel Dupuy, dio aviso aproximadamente a las 23 del sábado 10 de agosto, se trasladó a Chaves y junto al Gabinete de Investigaciones “se hizo una búsqueda y no lo pudimos encontrar”.

“Nos dimos cuenta que había más de un llamado y decían cosas diferentes: uno indicaba que se había ido para Bahía. Tres Arroyos aun no tiene lector de patentes, igual la idea es no tanto tener las cámaras sino gente que sepa hacer un seguimiento digital. Dio resultado absolutamente negativo, nos quedó la duda y seguimos investigando. Solamente teníamos lo que él había denunciado. Al día siguiente tuvimos una noticia similar y empezamos a averiguar si el teléfono era el mismo”, reveló.

“El protocolo se activa siempre, no podemos dejar pasar por alto un aviso de esa naturaleza porque si llegara a ser verdad el costo sería terrible. Es increíble: más del 60 por ciento de llamadas al 911 son de broma”, advirtió.

Finalmente, Ustarroz explicó que el imputado será indagado en las próximas horas: “No parece estar fuera de sus cabales, pero vamos a ver qué explicación da. También puede decir que al teléfono se lo robaron, aunque buscamos las grabaciones de las llamadas, las tenemos todas y siempre es la misma persona”.

Registro domiciliario

La Policía llevó a cabo un registro domiciliario ordenado por la justicia. La investigación se originó como consecuencia de haberse recibido múltiples llamados al 911 dando cuenta que Loan Peña, el menor desaparecido en Corrientes, se hallaba en Gonzales Chaves, junto a una persona de la cual brindó características que variaban en las diferentes comunicaciones.

Como consecuencia de la situación, se desplegó un amplio operativo en el que intervino la DDI de Tres Arroyos junto con el Gabinete de Investigaciones policiales y personal del Centro de Monitoreo Urbano chavense, los que corroboraron que se trataban de llamados falsos.

En ese marco, el ayudante fiscal ordenó llevar adelante una pesquisa para identificar al bromista. Fueron requeridos los informes correspondientes a las empresas telefónicas y al Servicio de Emergencias, quienes brindaron la ubicación geográfica del dispositivo.

Por otra parte, se reunirán las pruebas para labrar por separado una multa que prevé la ley Contravencional, con pena de 4 a 10 millones de pesos por convocar falsamente a los servicios de emergencias a la par del proceso judicial ordinario.

