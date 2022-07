Ustarroz: no está acreditado que el tresarroyense haya robado la bandera de Ciclista

El ayudante fiscal de Adolfo Gonzales Chaves, doctor Juan Carlos Ustarroz, aseguró que aún se están mirando las cámaras para determinar quién fue el autor de la sustracción de una bandera, tras el encuentro entre Huracán Ciclista y Colegiales que se llevó a cabo ayer en la vecina localidad. Cabe recordar que por el hecho se desplegó un amplio operativo policial que finalizó con la aprehensión de un tresarroyense, acompañado por una joven, acusado además de herir a dos efectivos al resistirse al accionar policial. La pareja circulaba a bordo de una moto que fue interceptada en primer término en el cruce de las rutas 3 y 228, donde se inició una persecución que finalizó con la aprehensión en la primera cuadra de Aníbal Ponce. Y el joven fue trasladado a Adolfo Gonzales Chaves para ser puesto a disposición de la justicia.

“Estamos todavía formalizando la imputación; porque para la persona aprehendida no hemos producido prueba que indique que él haya robado la bandera. Hubo un montón de gente, y los hechos están divididos en distintos momentos: por un lado el robo de la bandera, y por el otro daños a piedrazos a un vehículo que estaba estacionado en las inmediaciones. Pero la persona aprehendida lo está por haber agredido a policías y haberse resistido a sus órdenes, no sólo en Chaves sino también en Tres Arroyos, porque se escapó de aquí y fue interceptado en la rotonda de entrada a esa ciudad, y también agredió a los policías. Respecto al robo de la bandera y el daño al auto, eso está en plena investigación”, explicó Ustarroz.

Así, el tresarroyense -que no fue identificado- está en principio imputado por atentado y resistencia a la autoridad agravados y lesiones leves agravadas. “Lo de la bandera se tipifica directamente como robo, pero no se puede vencer la presunción de inocencia del imputado por haber estado en el grupo que lo hizo; de que estaba allí no hay dudas, pero eso no quiere decir que haya sido quien tomó la bandera y la ocultó”, puntualizó el agente fiscal.

En caso de tener antecedentes, lo que aún se está buscando determinar, el fiscal en turno de Tres Arroyos podría pedir la detención del imputado; de lo contrario podrá esperar el juicio en libertad, según aclaró Ustarroz.

