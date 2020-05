Vandalismo: Migasso asegura que fue un mensaje mafioso la rotura de silobolsas

24 mayo, 2020

Néstor Migasso, gerente de la Cooperativa Agraria, habló con LU 24 respecto al hecho de vandalismo producido en Orense, donde cortaron cinco silo bolsas de la entidad, desparramando su carga,y dijo que “nunca vamos a estar seguros si no encontramos a quienes lo hicieron pero creo que es un mensaje mafioso”.

Expresó además que “al no saber si es por un problema con una persona, con la institución, con un sector, porque no hubo daño económico, no robaron nada”, a la vez que sostuvo que tomaron conocimiento el jueves y que el personal de la Cooperativa trabaja denodadamente en el lugar desde el viernes, ante la posibilidad que se puedan producir algunas lluvias; ya terminaron con la carga de la soja, queda algo de girasol que tenemos que entregar el martes”.

“Orense es una localidad chica, así que a lo mejor, a través de las autoridades policiales se pueda sacar algo de todo esto, la Cooperativa ha hecho la denuncia en la policía de Orense; yo personalmente me comunique con el Secretario de Seguridad para ver si se puede hacer algo; tuvimos alguna situación similar hace unos tres años y nunca se esclareció”, sostuvo.

