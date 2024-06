(video)Vandalizaron y robaron en la Pista Municipal de Ciclismo

23 junio, 2024

Desconocidos ingresaron al predio de la Pista Municipal de Ciclismo, ubicada sobre el camino de cintura, y robaron los sanitarios del lugar.

“Se llevaron todo, inodoros, lavamanos, dejaron corriendo el agua de los caños, está todo inundado y lo que no se lo llevaron lo rompieron”, dijo a LU 24 Cristian Camus, integrante de la Asociación Ciclista.

“Es un predio muy grande, no sabemos por donde han entrado,tal vez lo hicieron por detrás, pero como es tan extenso no se puede al menos por ahora determinarlo”, agregó y sostuvo además que “con mucho sacrificio agarramos esta pista hace un año y la hemos mejorado, pero somos blanco ya desde hace tiempo, cuando nos rompieron la iluminación, y ahora esto”.

Camus manifestó asimismo que “ahora veremos la posibilidad de poner alguna cámara, para poder monitorear el lugar”.

