Varios robos y sospechas en el recorrido delictivo de los evadidos

6 mayo, 2021

Al menos tres de los evadidos esta madrugada de la Comisaría Primera tienen un recorrido delictivo de varios años y son figuras conocidas de la sección Policiales de los medios locales. Con antecedentes por robos, asaltos a mano armada e incluso la sospecha, en el caso de dos, de su posible participación en hechos que terminaron con la muerte de las víctimas, los cinco detenidos en la Comisaría Primera revisten distintos grados de peligrosidad pero también es distinta la situación en la que están en condiciones de afrontar su condición de prófugos.

Tanto Ceferino Staniscia como Julio Morán tienen antecedentes vinculados a este tipo de episodios. El primero, de hecho, cayó hace pocos días en Coronel Dorrego después de permanecer durante más de un año oculto, desde que decidió no volver a la cárcel de Villa Floresta después de una salida transitoria. Staniscia tenía un pedido de captura emanado de la Fiscalía del doctor Gabriel Lopazzo, quien lo investiga por atentado a la autoridad, en concurso ideal con daño agravado por impedir el libre ejercicio de la autoridad desde aquel 24 de enero de 2019, cuando lo perseguía la policía para volver a llevarlo a la cárcel -donde purgaba condena por robos y lesiones- y logró escaparse. Se dice que podría estar vinculado a un violento asalto sufrido por un jubilado, Hugo López, en diciembre de ese año. La víctima murió poco después de ese episodio.

A Morán, que ya en el año 2000 supo fugarse de la Comisaría Primera donde estaba preso por robo, y ostenta un triste récord de dos evasiones de la dependencia de la calle Pringles, lo encontró un vecino de esta ciudad en el patio de su casa de Larrea 760. Armado de un cuchillo, Morán no tendría sino fines ilícitos en la casa de Miguel De Giuseppe, el pasado 4 de abril. Terminó preso nuevamente, hasta hoy. Tiene 42 años y una “carrera” en el delito de no menos de 20.

Franco Fabián Soto, de apenas 26, ya tiene antecedentes por tentativa de homicidio y robo con armas. Le habían encontrado en su casa, en un allanamiento reciente, elementos sustraídos en una casa de Azcuénaga al 600.

A Moisés Gorostegui se lo vincula con distintos hechos ilícitos también desde hace varios años, y esos antecedentes, probados o no, para los policías de más años en actividad incluyen la sospecha de su posible participación en la muerte de un quintero que vivía cerca del Cementerio Municipal. Ahora estaba preso, sospechado de ser uno de los autores del millonario atraco al mercadito “La Española”, ocurrido en la mañana del 28 de abril.

Joel Gorostegui, en tanto, fue interceptado a bordo de una moto hace apenas 3 días, cuando a bordo de una moto con un desconocido habrían amenazado al playero de la estación de servicio de ruta 228 y Monteagudo, donde se cargaron nafta sin pagar, y habrían asaltado a una pareja en inmediaciones del Parque Cabañas.

