Vecina advierte sobre un presunto intento de estafa telefónica

28 febrero, 2020 Leido: 241

Una vecina de nuestra ciudad advierte sobre un presunto intento de estafa proveniente de un número de teléfono de Capital Federal. Según relató a LU 24 Susana Vázquez, una chica “muy educada” se comunicó este mediodía en nombre de la empresa World KH ofreciéndole una publicidad.



“Era una campaña de publicidad que me ofrecía dos órdenes de compra de $ 3000 cada una y el beneficio de poder elegir un producto sobre el cual había un descuento del 60 por ciento. La empresa vende aparentemente artículos para el hogar y electrodomésticos y los productos venían por medio del Correo Argentino”, expresó.

Luego contó que le dijo que no iba a comprar nada pero le insistía en que había ganado en un sorteo a partir de su número de teléfono. “Decidí escucharla, más por curiosidad que por otra cosa, porque al final termine interrumpiendo la comunicación porque era una estafa, se veía clarito. No es la primera vez que me sucede”, manifestó.

Asimismo indicó que después buscó en internet y encontró que muchas personas cayeron en la trampa de esta empresa.

