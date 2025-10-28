Denuncia el robo de una moto Honda Wave y reclama acceso rápido a las cámaras

En la noche del lunes, entre las 20:30 y las 22 horas, fue robada una moto Honda Wave roja, modelo 2024, con apenas 3.800 kilómetros. El hecho ocurrió en Primera Junta al 104, entre Lucio V. López y la misma calle Primera Junta.

Matías García, pareja de la propietaria del vehículo, relató el hecho en diálogo con LU24.

“Salimos para afuera con el hombre que había terminado de trabajar y la moto no estaba más. Era nueva, no tenía nada para identificarla.”

García destacó además la demora en el procedimiento para revisar las cámaras de seguridad: “Hay muchas cámaras municipales, pero tarda un montón la Fiscalía en dar la orden para poder revisarlas. Cuando se va a revisar, ya la moto no está más. Tendría que ser en el acto eso.”

La denuncia ya fue realizada, y ahora se aguarda que la Fiscalía autorice el acceso a las cámaras para intentar dar con los responsables.

