Vecino indignado se ofrece como secretario de seguridad sin goce de sueldo

El domingo a las 2:30 de la madrugada, desconocidos ingresaron a una casa de calle Republica del Líbano 970 y el propietario pudo advertir la intrusión gracias a los ladridos de su mascota un Caniche Toy.



Se trata de Fabián Cabane, quien habló con LU 24 para mostrar su indignación con el hecho: “Logré yo mismo sacar a los chorros de mi domicilio, no estoy afectado en nada pero algo pasó y quiero que se publique”, dijo y agregó: “Necesitamos una seguridad en Tres Arroyos y que los patrulleros no se usen para pasear, para joder, porque yo los he vista hacer mudanzas a los patrulleros, y están todos rotos y hechos pelotas y me pone tan mal esto que hasta me quiero comunicar con el Intendente Carlos Sánchez para ofrecerme como secretario de seguridad sin goce de sueldo”.

Cabane además indicó que no realizó la denuncia en la Comisaria Primera de Tres Arroyos.

