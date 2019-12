Vecinos del Barrio Ruta 3 Sur cansados de los robos y la inseguridad

Un grupo de vecinos del Barrio Ruta 3 Sur, se reunieron esta noche en calle Alsina al 1900, cansados de los robos y de la inseguridad, convocando a los medios de comunicación para dar a conocer la situación.

En este sentido explicaron que “se trata de la misma persona, estamos cansados de los robos. Somos aproximadamente 40 vecinos, estuvimos alrededor de tres horas en la calle. Tenemos un problema puntual de inseguridad, con un personaje puntual que no podemos nombrar, pero es conocido por todo el Barrio, entra y sale de manera constante de la Comisaría”.

“Estuvo robando ayer y anteayer en el barrio, lo encontramos paseando por la calle como si nada, vinieron los patrulleros y se escapó corriendo, no ha aparecido nadie, vino un concejal, intentó comunicarse con el secretario de Seguridad que no estaba en Tres Arroyos, no apareció nadie, supuestamente nos iban a dar una reunión el lunes, pero no vimos a ningún responsable municipal”, indicaron.

“No nos podemos ir de nuestras casas que nos roban, los ánimos están caldeados, estamos exigiendo seguridad. El chico tiene muchas causas pero no sabemos porque causa burocrática está libre, es un barrio tranquilo en general pero una persona sola altera el bienestar de todos”, sostuvieron con indignación.

Los vecinos, muy preocupados, aseguraron que van a seguir insistiendo para solucionar el problema y esperan reunirse con gente del Municipio en los próximos días.

