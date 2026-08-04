Vecinos en alerta avisaron a la Policía por un altercado

4 agosto, 2026 0

Si bien no hubo denuncia ni intervención policial, vecinos dieron aviso a la Comisaría 1º sobre un altercado que se estaba produciendo en un complejo de departamentos ubicado en calle Derqui.

Al parecer, una discusión subida de tono alarmó a otros habitantes de los departamentos y ameritó dar aviso a emergencias.

La llegada de los uniformados y la entrevista con quién habría sido parte del suceso no pasó a mayores, se trataría de una cuestión personal, y todo habría quedado resuelto antes de la presencia policial.

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