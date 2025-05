Vecinos indignados por vandalismo en Barrio Molinos y El Avión

15 mayo, 2025

Continúan los hechos de vandalismo en los barrios de Tres Arroyos.

Vecinos de Barrio Molinos y El Avión hicieron saber de la situación a LU 24, y dio testimonio de lo sufrido en su domicilio Evangelina Vaccani, a quien le rompieron a piedrazos los vidrios del portón de su casa.

“Me di cuenta de lo ocurrido cuando fui a sacar el auto y vi que había vidrios en el capot; esto sucede cada 2 o 3 tres días a las 7:00 cuando se dirigen al colegio” dijo.

“A veces para no generar un conflicto hacemos la vista gorda, pero hace más de un año que viene sucediendo esto: las cámaras no alcanzan, los patrulleros tampoco, no sé que pasa en la mente de estos chicos para dañar a los demás”, explicó y a su vez pidió “a las autoridades que se hagan cargo de estas cuestiones, para que todos vivamos más tranquilos”.

“Hablamos con las escuelas para tratar estos problemas, pero no sucede nada, solicitamos prevención en la zona y la protección para los chicos también. Debemos cuidarnos entre todos para prevenir daños mayores”, concluyó.

