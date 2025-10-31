Vehículos apócrifos: La Justicia bahiense lleva adelante investigación en la zona

A raíz de una serie de secuestros de vehículos apócrifos ocurridos en la zona, la Justicia de Bahía Blanca lleva adelante una investigación conjunta con la Policía con el objetivo de poner fin a una red de comercialización de rodados sustraídos en diferentes ciudades de la provincia.

Esta operatoria también es investigada en Tres Arroyos, tras la aprehensión de un sujeto en un hecho registrado semanas atrás por un ilícito que en principio no tendía relación con los autos presuntamente robados.

La Justicia y la Policía tratan de confirmar o descartar si hubo un centro de encuentro en Tres Arroyos entre vendedores de autos de manera irregular y posibles clientes de buena fe, o sabedores de la realidad.

Se pudo saber que en controles vehiculares se detectaron rodados de alta gama con documentación o patentes adulteradas, situación que derivó en la judicialización de los casos, y en consecuencia, las averiguaciones y procedimientos pertinentes.

Todo habría comenzado en Coronel Pringles y la región, y de las pesquisas también se habría ubicado un sitio fìsico en nuestra ciudad donde supieron estar los vehículos de aparente procedencia irregular para luego ser comercializados.

La información es cerrada, pero por este caso hay una persona presa, y el proceso judicial continúa, se habrían tomado declaraciones y aportado pruebas para avanzar en el esclarecimiento.

Dorrego: aparecieron dos vehículos más robados en Mar del Plata

La investigación relacionada con vehículos robados en Mar del Plata que aparecen en la zona de Coronel Dorrego, y la aparición de un sospechoso preso, sumó un nuevo capítulo.

Un matrimonio, al tomar conocimiento por los medios del arresto de Pablo César Ariel Beliu, se presentó en la comisaría dorreguense y dijo que, unas semanas antes, le había comprado dos vehículos, una camioneta Toyota SW4 y un Chevrolet Spin.

Ante la duda que le había generado la situación, y a fin de evitar complicaciones, Pablo Banegas (42) y su mujer decidieron presentarse en la sede policial.

En Coronel Pringles

A requerimiento de Ayudantia Fiscal de Coronel Pringles, ante una investigación iniciada desde la SubDDI Coronel Suárez, el Juzgado de Garantías Nro. 4 de Bahía Blanca, ordenó un allanamiento en calle Stegman 2190 de la ciudad de Coronel Pringles, dónde se procedió al secuestro de un vehículo Renault Sandero Stepway, el cual poseía chapas patentes apócrifas, verificada la numeración de motor y chasis surge que posee pedido de secuestro activo por hurto automotor de la localidad de Morón provincia de Buenos Aires. Preocupación pero por buen camino La preocupación de las autoridades Judiciales y Policiales es tal, que tratan de investigar a fondo la posible interrelación no entre los casos.Y resta conocer la precisión del vínculo que podría tener Tres Arroyos en este tema, cosa que no se despejó con claridad,. Mientras tanto, los operativos de identificación de vehículos sigue siendo intensa, especialmente en la revisión de la documentación que respalda la autenticidad de la tenencia.

