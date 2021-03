Vendió una cámara de fotos y denuncia que le pagaron con dólares falsos

30 marzo, 2021

Este martes, en la Comisaria Primera de Tres Arroyos, se radicó una denuncia por una estafa con dólares falsos producto de la venta de una cámara de fotos.

El hecho se produjo cuando Marcela Cejas público en Facebook la venta de una cámara marca Nikon d5100 y la contactó un perfil a nombre de Lautaro Villarruel con quien acordó la venta. Se presentó en su casa una mujer con los dólares que después constató que eran falsos.



En diálogo con LU24 Marcela contó que la dueña de la cámara es su hija y que la transacción la realizó una mujer porque a la persona que la contactó, le surgió una urgencia en el trabajo, por eso mandó a una supuesta prima. “A las 12 del mediodía yo salí hacer un mandado, quedó mi hija que es la dueña de la cámara y vino esta mujer y en eso que llega la mujer vino mi hijo y vio que esta mujer se bajó de un auto negro y la dejó a una cuadra y media de casa y vino caminando”.

Luego contó que “realizan la compra, miró la cámara y le dijo que le gustaba, le pagó y mi hija lo vio como medio raro, pero era muy igual al dólar y los agarró. Cuando llego yo me choco con la chica y mi hija me dijo que me fijara si era falso, vi que era un papel medio grueso, pero cuando salimos ya no la encontramos”.

Para constatar si los dólares eran falsos u originales fueron a Cambex “la chica que atiende los puso en la máquina y nos dice que son re falso, nos dijo que nunca le había pasado eso y que eran muy parecidos los dólares”.

Finalmente aseguró que buscó por Facebook a la chica que se presentó en su casa y se enteró que es dominicana, pero que debe vivir en Tres Arroyos. Además mencionó que el proceder de esta gente es común en la ciudad porque se contactaron otras personas contándole que intentaron estafarlas con dólares.

